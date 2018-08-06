600 درهم كوبون الأضحية داخل الدولة و350 خارجها

المصدر: Ⅶدبي - وام

نظمت إدارة المؤسسات الخيرية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اجتماعاً تنسيقياً للجمعيات والهيئات الخيرية العاملة في الإمارة، لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود بشأن الأضاحي وتحديد أسعارها داخل الدولة وخارجها تيسيراً على المستهلك وتسهيلاً للجميع التقرّب بهذه الشعيرة وإحيائها. واتفق المجتمعون على تحديد قيمة كوبون الأضحية خارج الدولة «التي تذبح وتوزع خارجها» بـ350 درهماً وقيمة كوبون الأضحية التي تذبح خارج الدولة وتوزع داخلها بـ370 درهماً، وحددت قيمة 600 درهم للأضحية التي تذبح وتوزع داخل الدولة.

وأكد محمد مصبح علي ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية بقطاع العمل الخيري في الدائرة أن هذا اللقاء التنسيقي يأتي في ضوء الخطط الموسمية للإدارة لإعانة المسلمين على إحياء هذه الشعيرة وتيسيرها في موسم الأضاحي من خلال تفعيل دور الجمعيات وإنابتها عن المستهلك في إتمام عمليات الشراء والذبح والتوزيع لهذه الأضاحي، ويتأتى ذلك كله من خلال دورنا الإشرافي على هذه الجهات العاملة بإمارة دبي ومتابعتنا لدورها المجتمعي والميداني وعلاقتها بالجمهور، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة وتتطلب إشرافاً وجهداً ميدانياً داخل الدولة وخارجها ضماناً لسلامة الإجراءات ولصحة الأداء وفاعلية التوكيل والتزاماً من الجميع بالضوابط الشرعية للأضحية وشروطها.

من جهته قال مبارك حسن الجابري رئيس قسم ترخيص المؤسسات والفعاليات الخيرية إن الاجتماع جاء لغرض التنسيق بين أعضاء الجمعيات والهيئات الإماراتية الخيرية والإنسانية ومناقشة أسعار الأضاحي وأماكن شرائها.