«مرور رأس الخيمة» في ضيافة مكتب إكسبو الدولي 2020

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

قام وفد من ضباط إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، برئاسة العقيد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بزيارة ميدانية استطلاعية لمكتب إكسبو الدولي 2020 – رأس الخيمة، حرصاً من شرطة رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفقاً للتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، وتطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021.

وكان في استقبال الوفد الزائر، عالية الشحي منسق مكتب إكسبو الدولي 2020 – رأس الخيمة، التي قدمت شرحاً تعريفياً وافياً حول فعالية إكسبو الدولي 2020، المنظمة تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، موضحة أن فعالية إكسبو 2020 تعد إحدى أكبر الفعاليات الدولية البارزة التي ستضيفها الدولة في عام 2020 وأكثرها عراقة، وتشارك فيها كل الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية، وتجتذب ملايين الزوار لاستكشاف أجنحة المعرض الذي سيستمر لفترة ستة أشهر، ويحوي خلاله الكثير من المعارض والفعاليات الثقافية، التي ينظمها مئات المشاركين من دول مختلفة، ومؤسسات وشركات دولية.

وثمّن العقيد أحمد سعيد النقبي، والوفد المرافق له، الجهود المبذولة في تنظيم برنامج فعاليات إكسبو الدولي 2020، مؤكداً أن هذا الحدث الدولي الضخم لا يستهدف دبي فحسب بل يستهدف جميع الملهمين والمبتكرين على مستوى الدولة والعالم، مع إبراز الموارد البشرية الوطنية الفعالة والمتميزة، التي تسهم في تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال بث روح التعاون والشراكة، والعمل التطوعي، الذي يساعد على تحقيق الريادة.