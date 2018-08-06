مجلس الشباب الإعلامي يطلق مبادرة «شكراً قادتنا»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق مجلس الشباب الإعلامي التابع للمجلس الوطني للإعلام مبادرة «شكراً قادتنا»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف في 12 أغسطس، حيث تهدف المبادرة إلى التعبير عن معاني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة للدعم الكبير الذي توليه لفئة الشباب، إضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية في المجتمع الإماراتي وخصوصاً لدى فئتي الشباب والنشء، وعرض أفضل الإنجازات الشبابية التي حققها الشباب في خدمة الوطن، وإيصال أهداف وطموحات الشباب.

ودعا مجلس الشباب الإعلامي الشباب المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى المشاركة في المبادرة بتاريخ 12 أغسطس، من خلال نشر فيديو قصير، أو رسالة شكر عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #شكراً_قادتنا.