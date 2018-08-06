850 ألف درهم من «الأوقاف وشؤون القصَّر» للقطاع الصحي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي شيكاً بـ400 ألف درهم لصالح وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشيكاً آخر بمبلغ 450 ألف درهم إلى هيئة الصحة بدبي، وذلك ضمن مبادرتها الخاصة التي أطلقتها تحت شعار «شفاء».

ويغطي المبلغ المقدم لوزارة الصحة، والذي سلّمه قسم المصارف الوقفية ممثلاً لإدارة تنمية الوقف بالمؤسسة، شراء أجهزة طبية متطورة تخدم شرائح واسعة من المرضى وخاصة في مجالات التشخيص والتصوير الشعاعي، فيما يخصص المبلغ المقدم لهيئة الصحة بدبي من أجل دعم صندوق مرضى السرطان الذي يساند المتعثرين في تغطية تكاليف علاج الحالات الحرجة.

ومن جانبه اعتبر علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أن مساهمة المؤسسة في جهود الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع تتكامل مع رسالتها الهادفة لترسيخ الرؤية العصرية للوقف التكافلي المثمر الذي يعود نفعه على شرائح أوسع، وهو ما يحقق إحدى الركائز الأساسية لخطة دبي 2021 بدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء مجتمع مستقر ومزدهر ضمن بيئة صحية ومستدامة ذات خدمات صحية متميزة، مؤكداً أهمية تعاون مختلف المؤسسات في جهود الرعاية الصحية للمرضى وتوفير مختلف وسائل الدعم لهم مادياً ومعنوياً استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.