شرطة أبوظبي تُدخل اللغة الصينية في دليل الشكاوى والمقترحات

المصدر: أبوظبي - البيان

أدخلت شرطة أبوظبي اللغة الصينية ضمن الدليل التعريفي بنظام استقبال الشكاوى وتقديم المقترحات (CAS) المتعلقة بمجالات العمل الشرطي، وذلك في إطار التزامها بتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجميع شرائح المجتمع ووفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وأوضحت، أنه أصبح بإمكان أبناء الجالية الصينية التعرف إلى قنوات الخدمة من خلال الدليل الذي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وإضافة الصينية في إطار الحرص على تحقيق القيم الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية إلى جميع فئات المجتمع مع تعدد ثقافاتهم وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة واعتمادها في العملية التطويرية للخدمات الشرطية.

وتحرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي من خلال توضيح إجراءات التعامل مع الشكاوى والمقترحات للمتعاملين والمراجعة الدورية لإجراءات التعامل مع الشكاوى والمقترحات والتأكد من فاعليتها وملاءمتها، وضمان التحسين المستمر في إطار تطبيق رؤية حكومة أبوظبي، لتسهيل إنجاز معاملات المتعاملين وتحقيق السعادة لهم، بما يتوافق مع دليل الشكاوى والمقترحات الخاص بمتطلبات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

جدير بالذكر، أنه بإمكان المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع الولوج للخدمة المطورة لاستقبال الشكاوى، وتقديم المقترحات (CAS) المتعلقة بمجالات العمل الشرطي عبر قنوات شرطة أبوظبي الإلكترونية والذكية، وتتيح الخدمة التقديم عبر الموقع الإلكتروني https://cas.adpolice.gov.ae أو من خلال تنزيل تطبيق شرطة أبوظبي عبر الأجهزة الذكية.