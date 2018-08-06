عمار النعيمي: «شرطة المستقبل» صنعت أجيالاً قادرة على العطاء

المصدر: Ⅶ عجمان- أسامة احمد

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن شرطة عجمان أصبحت أبرز مدرسة تقوم بالاهتمام وتدريب الأجيال من الطلبة والطالبات خلال فترة الصيف، وأن دورة «شرطة المستقبل» التي تتبناها شرطة عجمان قادرة على صنع أجيال من أبنائنا وبناتنا قادرين على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال حضور سموه صباح أمس حفل تخريج الدورة التاسعة عشرة لشرطة المستقبل، وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة من سن الحادية عشرة إلى السابعة عشرة، بمركز شباب عجمان، وحضر مراسم حفل الافتتاح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من مديري الإدارات بشرطة عجمان وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

البذل والعطاء

وأشاد سموه بتميز هذه الدورة وانضباط وحرص الخريجين على تلقي المعلومات بشكل ممتاز واستفادتهم من جميع المواد التي كانت مقررة لديهم.

تنمية المهارات

وقال: إننا في حكومة عجمان حرصنا على تأهيل أبنائنا من منتسبي دورة شرطة المستقبل واستغلال فترة الصيف على أكمل وجه وتزويدهم بالخبرات والمهارات العلمية والعملية، وتدريبهم على حركات المشاة والرماية بأنواعها وفك وتركيب السلاح والحركات الاستعراضية، إضافة إلى علوم أخرى ثقافية وعلمية، مما يساعد على تنمية الوعي والمعرفة.

وذكر سموه أن شرطة عجمان تسعى إلى تأكيد القيم الإيجابية وروح الانضباط بين أجيال الغد بما يكفل الابتعاد بهم عن السلوكيات والممارسات الخاطئة، ويؤدي إلى غرس القيم الإيجابية وروح الانضباط بينهم.

كما أشاد ولي عهد عجمان بالمستوى التدريبي المتميز الذي ظهر عليه الطلاب والطالبات في العرض العسكري وجسد معاني الانضباط والالتزام ولاء للوطن.

كوادر مواطنة

ولفت سموه الى أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات هو إعداد كوادر مواطنة مؤهلة علميا وجسديا وأمنيا، وإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وبث الأخلاق الحميدة في نفوسهم، سواء من الطلبة أو الطالبات.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره لما شاهده من روح عالية وتحد بين أفراد شرطة المستقبل من ذكور وإناث قادرين على التحدي والتضحية من أجل بناء وطن يجمع الجميع بأمن وأمان واستقرار، مؤكداً أن تلك الروح تأتي لمؤازرة القيادة الرشيدة التي لم تأل جهدا في توفير كل متطلبات الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن.

وكانت فعاليات حفل تخريج الدورة الصيفية التاسعة عشرة «شرطة المستقبل» قد بدأت باستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من قبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط، ثم عزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الخريجين ألقتها حنان حسن المرزوقي، رحبت فيها بسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتشريفه حفل التخريج.

تكريم

وتفضل سموه يرافقه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بتكريم الطلبة المتميزين في الدورة ومن بينهم الشيخ أحمد بن عمار النعيمي قائد الاستعراض، وأوائل الطلبة، وأثنى على جهدهم ودعاهم إلى بذل المزيد لخدمة الوطن كونهم شرطة المستقبل، كما تلقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هدية تذكارية من قائد عام شرطة عجمان.

مبادرات مجتمعية

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في تصريحات صحافية عقب حفل التخرج، إنه تم استيعاب اكثر من 300 طالب وطالبة بهذه الدورة استجابة لعدد الراغبين بالالتحاق بالتدريب العسكري والشرطي من أبنائنا، حيث تعتبر هذه الدورة رقم 19 «لشرطة المستقبل» للذكور والأولى للإناث. وذكر أن تشريف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حافزا كبيرا للشرطة لبذل مزيد من الجهد في تنفيذ المبادرات المجتمعية.