"الاستئناف" تشدد عقوبة شقيقين قتلا وسيطاً تجارياً في مركز تجاري

المصدر: دبي-رامي عايش

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتشديد حكم محكمة أول درجة المتعلق بجريمة قتل شقيقين آسيويين وسيطاً تجارياً، في المواقف السفلية لأحد المراكز التجارية في الإمارة، بعد خلاف معه على الوساطة لحل مشكلة مع مستثمر نصب عليهما بنحو 1.3 مليون درهم.

وقضت" الاستئناف" بالمؤبد للشقيقين اللذين سبق وأن أصدرت محكمة أول درجة نهاية أبريل الماضي حكماً بسجن أاحدهما 15 عاماً وبراءة الآخر، وذلك بعد أن قَبِلت طعن النيابة العامة بتشديد العقوبة عليهما، فيما رفضت طعن الشقيق المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً بشأن تخفيف الحكم عليه.

وبحسب التفاصيل الواردة في مذكرة الاتهام، فقد اعترف الشقيق الأول المدان بالجريمة، الذي يعمل بائع قماش ويبلغ من العمر 19 عاما، بأنه حضر إلى الدولة قبل نحو ستة شهور من تاريخ وقوع الجريمة في التاسع من أكتوبر الماضي، وأن شقيقه البالغ من العمر 23 عاماً تعرض لعملية نصب بقيمة 1.3 مليون درهم من أحد الأشخاص بخصوص مشروع شراكة في مواقف سيارات، مشيراً إلى أنه لدى التواصل مع "الشريك" أخبرهما بأنه سيرسل لهما وسيطاً من طرفه وهو المجني عليه، الذي تواصل معهما بعد نحو 10 أيام من ذاك الوعد، ووعد بحل المشكلة مقابل 300 ألف درهم.

كما اعترف القاتل بأن شقيقه سلم المجني عليه 150 ألف درهم من أصل المبلغ المتفق عليه للتسوية وهو 300ألف درهم، على أن يسلمه باقي المبلغ بعد حل المشكلة والانتهاء من الإجراءات الرسمية، موضحاً أنه قبل الواقعة بيوم، توجه وشقيقه والمجني عليه إلى مركز الطوار لإدخال شقيقه المتهم الثاني كشريك في المشروع الاستثماري، إلا انهم لم يتمكنوا من ذلك على اعتبار أن الأوراق الرسمية ( الوكالة) لا تسمح بذلك، فاتفقوا على الالتقاء في اليوم عينه في مكتب المجني عليه الذي عرض عليهما ورقة مدونة باللغة العربية تنص على أنه وشقيقه استلما 650 ألف درهم فقط ، وهو ما رفضه المتهمان ، بيد أن المجني عليه وعدهما بحل الموضوع، وطلب منهما تسليمه بقية مبلغ العمولة، فطلبا منه الصعود معهما بسيارتهما للتوجه الى محلهما الخاص ببيع العبايات في المركز التجاري المشار اليه في مذكرة الدعوى، "لتسليمه المبلغ"، وعلى الطريق شب خلاف معه ، ليقرر حينها الجاني التخلص منه بسكين اشتراها قبل 5 أيام من الجريمة ووضعها في مخبأ داخل سيارته.

كما أقر الجاني أنه لدى وصولهم إلى المواقف السفلية للمركز التجاري فاجأ المجني عليه الذي كان يجلس على المقعد المجاور لمقعد السائق، بغترة لفها على عنقه لخنقه والتخلص منه بعدما فشل في حل النزاع مع الشريك الذي نصب عليهما في مشروع مواقف السيارات، إلا أن المجني عليه تمكن من الإفلات منهما والهروب من السيارة، فلحقه المتهم نفسه ( القاتل) وسدد اليه عدة طعنات اجهزت على حياته في الحال.