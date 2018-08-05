بلدية دبي تؤكد عدم صحة الإشاعة المتداولة بشأن صبغ الجدران

المصدر: البيان الالكتروني

نوهت بلدية دبي إلى عدم صحة الإشاعة المتداولة بشأن صبغ الجدران.

وقالت البلدية عبر انستغرام: "ننوه عن عدم صحة الإشاعة المتداولة بشأن صبغ الجدران وذلك؛ لأن هناك قوانين تقوم بالاشتراط بتوفير تهوية مناسبة لمستخدمي المبنى وضمان جودة الهواء الداخلي؛ وذلك من خلال القيام بفحوصات وقياسات لجودة الهواء الداخلي مباشرة قبل إشغال المبنى وعلى أساسه يتم منح المبنى شهادة بضمان جودة الهواء الداخلي، وهذه الدهانات ومواد الطلاء تحمل شهادات/علامة مطابقة من مختبر دبي المركزي أو جهة معتمدة من البلدية بأن مركباتها العضوية المتطايرة (VOCs) لا تتجاوز الحدود المسموح بها.