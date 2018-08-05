عمار النعيمي يشهد حفل تخريج الدورة 19 لشرطة المستقبل

المصدر: عجمان : اسامة احمد

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي ، صباح اليوم حفل تخريج الدورة الـ 19 لشرطة المستقبل وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة من سن الحادية عشرة الى السابعة عشرة.

وحضر مراسم حفل الافتتاح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من مدراء الادارات بشرطة عجمان وأولياء امور الطلبة .

وتفضل سموه بتكريم العشرة الاوائل بتسليمهم الجوائز والشهادات وقدم الطلبة جانب من العروض العسكرية التي تلقوها خلال فترة الدورة التدريبية.