ذياب بن محمد بن زايد يتفقد مرافق «الاتحاد للقطارات» في المرفأ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان -Ⅶالذيد - وام

ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة النقل في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، اجتماعاً لمجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات في منطقة الظفرة، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الخطة الاستراتيجية الجديدة لشركة الاتحاد للقطارات، وعلى الأهداف والعمليات التشغيلية للشركة حتى تاريخه، إضافة إلى البرامج والمبادرات المستقبلية.

جولة

سبق الاجتماع جولة ميدانية قام بها سموه في موقع شركة الاتحاد للقطارات بالمرفأ، حيث زار عدداً من المرافق ومن أهمها مركز إدارة العمليات، ومبنى الصيانة، وتفقد أسطول قطارات الشركة المكون من قاطرات وعربات ومعدات للصيانة، التي نقلت حتى الآن 18.2 مليون طن من حبيبات الكبريت من حقول الغاز في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس.

لقاء

والتقى سموه خلال الزيارة عدداً من الموظفين من أبناء منطقة الظفرة العاملين في تشغيل وصيانة السكك الحديدية، والذين عبروا عن فخرهم وسعادتهم في العمل على هذا المشروع الوطني الطموح، حيث لمس سموه تفانيهم في العمل واستعدادهم للتعلم والتطوير لقيادة قطاع النقل عبر السكك الحديدية في المستقبل.

سموه يحضر أفراح الكتبي والمسافري في الذيد

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم مهير عبد الله محيان الكتبي، بمناسبة زفاف نجلها خليفة إلى كريمة علي بخيت المسافري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الذيد للأفراح في الشارقة، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، حيث تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.