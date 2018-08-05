وفاة 4 مواطنين وإصابة اثنين من أسرة واحدة بحادث في عُمان

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة وأحمد سعيد

توفي 4 مواطنين وأصيب اثنان آخران، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث سير، أول من أمس، على طريق صلالة ـ مسقط.

وشيع أهالي مدينة العين، عصر أمس، ثلاثة جثامين «الأب وابناه» إلى مثواهم الأخير بمقبرة المطاوعة في مدينة العين، فيما دفن الجثمان الرابع «الجدة» في مقابر بني ياس بأبوظبي.

وقد تم نقل الجثامين، وهم: «الأب» عبد الرحمن محمد البلوشي «45 سنة» وابناه بطي «10 سنوات» ومحمد عبدالرحمن البلوشي «3 سنوات» وأم الزوجة فاطمة إسماعيل «64 سنة» في سيارات الإسعاف من مستشفى نزوى المرجعي في عمان إلى مدينة العين ليواروا الثرى بمسقط رأسهم.

وأدى جموع المصلين الذين توافدوا على مسجد المطاوعة في مدينة العين صلاة الجنازة على المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تفاصيل

وأفادت شرطة عمان السلطانية بأن حادث الاصطدام الذي راح ضحيته 4 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفلان، وقع عند الساعة التاسعة و45 دقيقة، مساء يوم الجمعة الماضي، على طريق صلالة ـ مسقط، في منطقة أم الزمايم بمحافظة الوسطى، بين مركبة إماراتية كانت قادمة من صلالة في اتجاه مسقط بشاحنة كبيرة كانت تسير في اتجاه صلالة.

وقال النقيب محمد سلام الهشامي بشرطة عمان السلطانية لـ«البيان»: إن التخطيط المبدئي للحادث أشار إلى أن الشاحنة بمقطورة انعطفت فجأة إلى جهة اليسار وخرجت من مسارها إلى المسار المقابل لتصطدم بالمركبة الإماراتية ذات الدفع الرباعي من جانبها الأيمن، ما أدى إلى تدهورها ووفاة 4 أشخاص على متنها من عائلة واحدة، بينما أصيبت الأم والابنة بإصابات بليغة.

وأشار إلى أن مركز شرطة قرن العلم تلقى البلاغ بعد وقوع الحادث مباشرة وانتقل إلى الموقع في زمن قياسي وتمكنت فرق الشرطة والإسعاف من إجلاء المتوفين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وقد تم نقل المتوفين إلى مدينة العين في الإمارات، بينما لا تزال الأم والابنة تتلقيان العلاج اللازم بمستشفى نزوى، لافتاً إلى إمكانية نقلهم إلى الإمارات لاستكمال علاجهم في مستشفى توام في مدينة العين.

مواساة

واستقبل ذوو المتوفين، خبر وفاة ذويهم بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، حيث قال سلطان بطي الرميثي ابن المتوفية وخال الطفلين المتوفيين، إنهم كانوا في زيارة سياحية لسلطنة عمان منذ يوم الخميس 26 يوليو الماضي ومكثوا هناك 9 أيام وأثناء عودتهم وقع هذا الحادث الأليم.

وأشار إلى أن آخر تواصل مع الوالدة كان قبل تحركهم للعودة إلى الإمارات، مشيراً إلى أن المصابين (شقيقته وابنتها) وسيستكملان العلاج في مستشفى توام بمدينة العين.