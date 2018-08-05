إنجاز أعمال إصلاح خط مياه خور خوير

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أنجزت فرق الصيانة الهندسية بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أمس، صيانة وإصلاح خط المياه الرئيس في منطقة خور خوير برأس الخيمة، الذي يربط المناطق الشمالية بالإمارة مع محطة غليلة لتحلية المياه، مشيرة إلى أن إصلاح الخط تم بالسرعة المطلوبة، ما تسبب في تلافي أي تأثير للعطل الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من المياه للشارع.

وأوضح المهندس محمد صالح، مدير عام الهيئة، أن هذا الخط تم تحويله منذ فترة لتغذية المصانع العاملة في منطقة خور خوير بعد إنشاء خطوط نقل رئيسة تغذي العديد من المناطق السكنية بشمال الإمارة، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة بدأت على الفور لإصلاح خط المياه الذي تعرض للكسر نتيجة لأعمال التطوير في المنطقة، المتمثلة في الرصف والزراعة، حيث تسببت هذه الأعمال في كسر الخط واندفاع المياه للشارع الرئيس.

وأكّد أنه لا توجد أي تأثيرات على المستهلكين أو على المصانع التي لديها خزانات ضخمة تستخدم لتخزين كميات كبيرة من المياه لاستخدامها عند الضرورة، لافتاً إلى أن الخط الذي تعرض للكسر، صباح أول من أمس، هو من خطوط الأسبستوس القديمة التي بدأت الهيئة في إحلالها بالكامل، وخاصة للمناطق السكنية، فيما بقي هذا الخط لمد المصانع باحتياجاتها اليومية من المياه.