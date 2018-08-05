شرطة أبوظبي تنفّذ 100 طلعة جوية يوليو الماضي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، 100 طلعة جوية، خلال يوليو الماضي في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة. وتضمنت الطلعات 34 خاصة بالمهام الشرطية، و47 تدريبية، و5 إسعاف جوي، و14 للمهام الأخرى.

وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الإدارة نفذت عدة مبادرات انسجاماً مع عام زايد 2018، تضمنت استقبال طلاب أصدقاء الشرطة، وإطلاق مبادرة «طيار المستقبل»، وذلك تجسيداً للمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقة المجتمع.

وأكد أن أسطول مروحيات شرطة أبوظبي مجهز بأحدث المعدات الطبية المتطورة، والكادر البشري على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية، من أجل تقديم خدمات مجتمعية وإنسانية متميزة تتمثل في سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات في زمن قياسي في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، في البر أو البحر.