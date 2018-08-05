شرطة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع مستثمرين من الصين

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفداً صينياً ضم مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين عن السلامة والشؤون القانونية من مقاطعة هونان في جمهورية الصين الشعبية، برئاسة هوانغ قوانشون عضو اللجنة الوطنية المدير العام للجنة الشؤون السياسية والقانونية في مقاطعة هونان والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص تعزيز الأمن والأمان.

وكان في استقبال الوفد العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، الذين رحبوا بزيارة الوفد، مؤكدين عمق العلاقة بين إمارة عجمان ومقاطعة هونان الصينية.

في مستهل اللقاء رحب قائد عام شرطة عجمان بالوفد الصيني معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال تعزيز الأمن والأمان وشؤون السلامة والشؤون القانونية وتوطيد العلاقات مع مقاطعة هونان، كما شرح اللواء النعيمي توجه دولة الإمارات ورؤيتها بأن تكون من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، وتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير والجرائم المقلقة، مما يرفع نسبة الشعور بالأمن.

واستعرض اللواء النعيمي نشأة وقيام شرطة عجمان ومهامها، والتطور الذي وصلت إليه في سبيل تعزيز الأمن والأمان من خلال المشاريع الحيوية المهمة التي نفذتها شرطة عجمان .