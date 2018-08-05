محمد بن سعود يحضر أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء اول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي لحة الشحي بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة علي محمد حسون الشحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعريس وأهل العروسين وأقاربهما، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.