تعاون بين كهرباء الشارقة وجمعية الإمارات للصم

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم حمد هزاع سلطان الدرمكي، والوفد المرافق له، بحضور مترجم لغة الإشارة قضايا الأشخاص الصم في الإمارات، وسبل التعاون بين الهيئة والجمعية لتقديم أفضل الخدمات والمساندة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وإعداد برامج تدريبية خاصة بهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لتناسب سوق العمل ودمجهم في المجتمع. ورحّب الليم بوفد الجمعية، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تدعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتحرص على دمجهم في المجتمع، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، وإعداد برامج تدريبية خاصة بهم، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لتناسب سوق العمل ودمجهم في المجتمع.

تحديات

وقدّم حمد هزاع سلطان الدرمكي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم عرضاً عن أهم التحديات التي يواجهها الصم، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجهود الهيئة المجتمعية المتميزة الداعمة لأصحاب الهمم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، مؤكداً حرص الجمعية على التعاون المستمر مع الهيئة، لا سيما من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الهيئة وتشرف عليها، وعرض المنتجات الخاصة بجمعية الإمارات للصم.