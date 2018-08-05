«وصل» تنظّم يوماً صحياً لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مجموعة وصل لإدارة الأصول يوماً صحياً توعوياً لموظفيها، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة كوادرها البشرية، واستمراراً لنهجها في إطلاق المبادرات التي تندرج ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية.

وشارك عدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعة وأخصائيي عيادة دبي للأسنان، ومركز دبي للعظام والمفاصل في توعية موظفي وصل وتقديم الفحوص لهم، التي شملت فحوص الأسنان، واختبار هشاشة العظام، وفحوص ضغط الدم، إلى جانب الاستشارات الطبية، حيث حظيت بإقبال كبير من الموظفين الذين حرصوا على الاستفادة من الفحوص والاستشارات، وفي الوقت نفسه اكتسب الطلبة مزيداً من الخبرة العملية في التواصل مع أفراد المجتمع.