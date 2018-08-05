2400 مريض استقبلتهم «أعصاب» مستشفى الجامعة في 6 أشهر

المصدر: Ⅶالشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة سوزان إبراهيم نوري استشارية مخ وأعصاب وأخصائية التصلب اللويحي المتعدد بمستشفى الجامعة بالشارقة، أن هناك 3 عيادات أعصاب بالمستشفى، يعمل بها اثنان من الاستشاريين، وتستقبل المراجعين الذين يشكون من الصداع النصفي والجلطات الدماغية وآلام العمود الفقري والشلل الرعاش وخلافها، كما أنه يتم أسبوعياً استقبال 100 مراجع، وأنه خلال الـ 6 أشهر الماضية تم استقبال ألفين و400 مراجع ومراجعة تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 100 عام، وجميعهم تم تقديم العلاجات المناسبة لهم، لافتة إلى أن هناك ما بين 35 – 50% من مراجعي عيادات الأعصاب بالمستشفى مصابون بالصداع، منهم 30% مصابون بمرض الشقيقة المتقطع إلى المزمن، فيتم علاجهم بحقن البوتكس، منهم 100 مريض يمنحون العلاج منذ 4 سنوات، وفيهم من تماثل للشفاء وآخرون يتلقون العلاجات المسكنة، كما أن مرض التصلب اللويحي الذي يصيب الفئات العمرية 20 – 40 عاماً علاجه مكلف، قد يصل إلى 300 ألف درهم.

وقالت استشارية المخ والأعصاب وأخصائية التصلب اللويحي المتعدد بمستشفى الجامعة بالشارقة أن هناك 50 مريضاً يراجعون العيادات النفسية بالمستشفى مصابون بمرض التصلب اللويحي المتعدد الذي يصيب الشباب من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 40 عاماً، وهو يعد مرضاً مزمناً، وإذا لم يكتشف ويعالج مبكراً يؤدي إلى الإعاقة، لافتة إلى أن علاج مرض التصلب اللويحي المتعدد مكلف مادياً، حيث تبلغ التكلفة شهرياً ما بين 5 - 15 ألف درهم، وفي بعض الأحيان تصل إلى 300 ألف درهم تكلفة علاج المريض الواحد.

وأضافت أن كبار السن من المرضى يجدون عناية فائقة من مستشفى الجامعة -خصوصاً- مرضى الشلل الرعاش وبعض حالات الخرف والمصابون بأعراض نفسية متعددة، كما أن هناك 7 مرضى أعمارهم فوق الـ 60 عاماً منومون في المستشفى بسبب الجلطات الدماغية.