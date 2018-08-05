«التخطيط العمراني بأبوظبي»: 100% التحول الرقمي مع نهاية 2018

المصدر: أبوظبي - وام

قالت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إنها بصدد تنفيذ مشروع التحول الرقمي بحيث تصل إلى معدل 100% من الخدمات الرقمية مع نهاية العام الحالي 2018.

ودعت الدائرة الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على منصة الخدمات الذكية (سمارت هب) ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها.

وأطلقت الدائرة 11 خدمة رقمية جديدة منها 4 خدمات تتعلق بتسجيل العقود الإيجارية رقمياً دون الحاجة لأي تدخل من قبل موظفي البلديات.

على الصعيد ذاته أكدت سلامة الظاهري مدير مشروع توثيق العقود الإيجارية في بلدية مدينة العين أن هذه الخطوة الرقمية تتضمن الدخول الذكي لخدمات توثيق العقود الإيجارية عبر نافذة خدمات البلدية https:/‏‏/‏‏mservices.dma.abudhabi.ae،

حيث أنجزت البلديات ربط خدمات توثيق العقود الإيجارية مع نظام الدخول الذكي والذي يمكن المتعاملين من الدخول المباشر باستخدام رقم الهوية.

على صعيد متصل أكد راشد أحمد المزروعي مدير إدارة تطوير وتحسين الإجراءات في بلدية منطقة الظفرة أن دائرة التخطيط العمراني أطلقت أخيراً سبع خدمات رقمية جديدة تشمل أربع خدمات تتعلق بالبيانات المكانية وثلاث خدمات تتعلق بخدمات المجتمع، ذاكراً أن خدمات البيانات المكانية الرقمية تتضمن: خدمة توفير إحداثيات قطعة أرض، وخدمة توفير بيانات مكانية، وخدمة إصدار خرائط ورقية، وخرائط رقمية، أما الخدمات الرقمية الموجهة إلى المجتمع فتشمل: خدمة حجز الشواطئ، وخدمة حجز الملاعب، وخدمة حجز الحدائق رقمياً.