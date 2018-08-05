«الصحة»: مستويات متميزة من الخدمات للحجاج

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استكمالها كافة استعداداتها لموسم الحج هذا العام بتوفير مستويات متميزة من الخدمات الصحية المباشرة وتأمين جميع المستلزمات الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني المؤهل للتأكد من سلامة حجاج الدولة وحمايتهم من أية اعتلالات صحية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وحرصها على توفير الخدمات التوعوية والصحية الملائمة لحجاج بيت الله الحرام بالتزامن مع الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تشمل تقديم الإرشادات الوقائية لضمان صحة وسلامة الحجاج بما يقيهم من المشاكل الصحية أثناء أداء مناسك الحج.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الطبية تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية لتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجيج المتوافدة إلى الأراضي المقدسة بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج على أكمل وجه من دون التعرض لأي مشاكل صحية، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة ومتابعة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للحجاج والتنسيق مع السلطات المعنية بصحة الحجاج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

استراتيجية

وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستند إلى تأهيل الحجاج وتوعيتهم من خلال النشرات الإرشادية قبل موعد سفرهم ثم رعايتهم الكاملة أثناء تأديتهم للمناسك، فضلاً عن متابعتهم بعد العودة في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بتطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من جميع المخاطر والأمراض السارية والسيطرة عليها.

من جهتها، أشارت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي إلى أهمية تقديم المشورة قبل السفر بفترة كافية من أطباء الرعاية الصحية الأولية الذين سيستقبلون المسافرين لأداء فريضة الحج والرد على استفساراتهم وإرشادهم لاتخاذ التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء أداء فريضة الحج لتجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية فضلاً عن تقديم إرشادات عن التوعية بالتغذية الصحية.

كتيب تثقيفي

ولفتت إلى أن هناك توجيهات خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وغيرها منوهة إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات الصحية بإعداد كتيب تثقيفي للحجاج يتضمن النصائح والإرشادات الخاصة بموسم الحج لتفادي الإصابة بالأمراض المختلفة ليستفيد منها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج.

وأكدت الأهمية القصوى للتطعيمات كونها تعتبر أنجح التدابير الوقائية وأكثرها فعالية لذا تشترط وزارة الصحة أخذ لقاح ضد التهاب السحايا ويعد إلزامياً من المملكة العربية السعودية على كافة المتوجهين لأداء الحج قبل دخول المملكة وتقديم بطاقة التطعيمات الدولية التي تثبت أخذ التطعيم.

لقاحات

وأضافت الدكتورة المرزوقي إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنصح الحجاج بضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية لفئات الأعمار فوق الخمسين أو الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة بما فيها الربو وأمراض الكبد وأمراض الكلى والأنيميا المنجلية والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة والذين يعانون من تلف الطحال أو انعدامه والذين تم إجراء زراعة قوقعة الأذن لهم حيث ينصح بأخذ هذه اللقاحات بفترة لا تقل عن 15 يوماً قبل السفر.

استعدادات

من جانبه، ذكر الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس بعثة الحج الطبية الرسمية للدولة أن البعثة أنجزت كافة استعداداتها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للحجاج وحمايتهم من أية مخاطر صحية، منوهاً إلى أنه تم تأمين جميع المستلزمات الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني المؤهل.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به أطباء الحملات بدءاً من تصنيف الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة وإعطائهم العناية الخاصة والتأكيد عليهم لأخذ أدويتهم الضرورية معهم أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والحرص على التقصي والإبلاغ الفوري لإدارة البعثة الطبية عن أي حالة عدوى تظهر بين حجاج الدولة.

وقال إن بعثة الحج على كامل الاستعداد لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للحجاج وأعضاء البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. مشيراً إلى أن لدى البعثة مخزوناً كافياً من الأدوية والأجهزة التي تخدم جميع التخصصات الطبية حيث تم تشكيل عيادات ثابتة وعيادات ميدانية متنقلة لخدمة الحجاج في مواقعهم. وأكد الدكتور الزرعوني أن البعثة تولي اهتماماً كبيراً لخط الطوارئ الساخن على مدار الساعة وللخطط المعدة للإسعاف الفوري للمرضى، داعياً الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة وبالمملكة العربية السعودية حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي سبب يعيقهم عن أداء مناسك الحج.

حرص

أشار بدر النجار مقرر لجنة بعثة الحج إلى حرص الوزارة على إسعاد الحجاج وحسن استقبالهم ذهاباً وإياباً في مطارات الدولة وتقديم التوعية الصحية والاجتماعية وتوزيع حقيبة خاصة بالمرضى تحفظ البرودة للأدوية والحقن ومعقمات يد وحقيبة إسعافات أولية، موضحاً أن خدمات اللجنة الطبية في بعثة الحج تشمل تقديم فحوص مجانية مثل ضغط الدم والسكر إلى جانب التثقيف الصحي من خلال توزيع النشرات والكتيبات التوعوية حول إجراءات الحج وبطاقة خاصة تتضمن عناوين وأرقام وأسماء المسؤولين عن البعثة الطبية في مكة والمدينة التابعة لبعثة الإمارات الرسمية للتواصل في حال الضرورة.