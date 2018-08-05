478 خريجاً ضمن الدورات الصيفية لـ «شرطة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، حفل تخريج 478 طالباً وطالبة ضمن برنامج الدورات الصيفية الذي نظمه مجلس شرطة دبي الطلابي تحت شعار: «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وذلك في منطقة «السيتي ووك» بحضور اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد وأولياء الأمور.

وقال اللواء ابن ثاني: «إن الدورات الصيفية هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة، نظراً لاحتفائنا بقيم ومبادئ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام زايد، وانضمام 19 جنسية عربية وغير عربية من الطلبة والطالبات في إمارة دبي من عمر 12 وحتى 18 عاماً، وهو ما يرسخ ثقافة التسامح والتواصل الحضاري، ويمثّل استكمالاً لرؤيته في الاستثمار في الإنسان ليغدو فعالاً إيجابياً متعدد الثقافات والمواهب، قادر على مسايرة الركب الحضاري والنهوض بالمجتمع إلى أعلى درجات التقدم».

وأكد اللواء ابن ثاني أن البرامج الصيفية التي وُضعت روعي فيها اتباع منهجية علمية في اختيار محتوى تلك البرامج من دورات وتدريبات ومعلومات.