المرأة الإماراتية أثبتت جدارة في مجال العمل التطوعي والإنساني محلياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال العمل التطوعي والإنساني محلياً وعالمياً، حتى غدت نموذجاً مميزاً يحتذى به ورائدة من رواد العمل الإنساني تسهم بشكل فاعل في تبني مبادرات مبتكرة لخدمة الإنسانية».

وأضافت السويدي:«تم اعتماد حزمة جديدة من المبادرات التطوعية من خلال تأسيس فرق تطوعية تخصصية من عيال زايد الخير تشارك في مسيرة العطاء لبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع في مختلف دول العالم بمبادرة من زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبالشراكة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة».

وأشادت نورة السويدي بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية لتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في جميع الميادين، خصوصاً في المجال الإنساني والتطوعي، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، جاءت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وشددت على أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تولي المرأة الإماراتية كل الدعم والتوجيه للارتقاء بمكانتها في جميع المجالات، خصوصاً الإنسانية والتطوعية من خلال تبنيها العديد من المبادرات الإنسانية المحلية والعالمية، التي أسهمت بشكل فاعل في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

بدورها أكدت العنود العجمي المديرة التنفيذية لمركز الإمارات للتطوع دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الجانب التطوعي داخل الدولة وخارجها. وقالت إن سموها كانت دوماً قدوة ومثالاً ليس للمرأة الإماراتية فحسب، بل للمرأة العربية والعالمية.

لافتة إلى أن سموها عملت على دعم وتمكين المرأة في المجالات كافة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتمكين والعمل التطوعي والعطاء الإنساني، وغيرها من المجالات التي تتعلق بالشأن العام.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات إن المرأة الإماراتية حققت إنجازات عدة على الصعيدين المحلي والعالمي، واستطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية إلى الملايين، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية، مُشكِّلة بذلك نموذجاً متميزاً ومبتكراً للعطاء الإنساني، والتلاحم الاجتماعي من خلال التطوع في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع لخدمة البشرية.