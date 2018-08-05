«كهرباء دبي» تحصد جائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «جائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية» التي يقدمها معهد بحوث الأنظمة البيئية «إسري»، المزود العالمي لبرنامج نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية، وذلك خلال انعقاد «المؤتمر العالمي لمستخدمي إسري 2018»، الذي نظمت فعالياته في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وتكرّم جوائز الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية المؤسسات والشركات التي تستخدم نظام المعلومات الجغرافية لابتكار حلول لأصعب التحديات حول العالم باستخدام برمجيات نظام المعلومات الجغرافية.

ريادة

وفازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالجائزة من بين أكثر من 300 ألف مرشح مؤهل، لريادتها في قطاع المؤسسات الخدماتية وابتكارها تطبيق «حاسبة شمس دبي للطاقة» المتوفر على موقعها الإلكتروني. وفي إطار مبادرة «شمس دبي»، التي تسمح لأصحاب المباني بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطح المباني وربطها بشبكة الهيئة، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز دور سكان إمارة دبي في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، أطلقت الهيئة «حاسبة شمس دبي للطاقة»، لدعم المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، عبر توفير تصميم مبدئي ثلاثي الأبعاد للألواح الشمسية التي يمكن استخدامها، وتقدير نسبة التوفير في فاتورة الكهرباء بكل سهولة ويسر وباستخدام أدوات مبتكرة.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته بتجهيز الإمارات لأجيال المستقبل ضمن مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الهادفة لتحقيق مئوية الإمارات 2071 وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لمستقبل مشرق، ونحن فخورون بالفوز بجائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية، وتفوقنا على أكثر من 300 ألف مرشح، بما يؤكد مواكبتنا للثورة الصناعية الرابعة عبر التقنيات الإحلالية لإعادة تشكيل دور المؤسسات الخدماتية حول العالم».

دعم

وأضاف: «تدعم برمجيات نظام المعلومات الجغرافية المتطورة جهود الهيئة من خلال مبادرة شمس دبي التي تعمل على تعزيز ثقافة الاستدامة في دبي، وتشجيع المتعاملين على تبني حلول مستدامة عبر الاعتماد على طاقة شمسية نظيفة، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين للطاقة. وتنسجم مبادرة شمس دبي مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصلة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».