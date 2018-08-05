20 ألف تبرع رقمي لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان شهرياً

المصدر: عجمان - وام

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان عن تلقيها، وبمعدل شهري، 20 ألف معاملة تبرع رقمي عبر بوابة الخير الإلكترونية المخصصة لجمع التبرعات من المحسنين وفاعلي الخير. وأوضح الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي للجمعية، أن بوابة «الخير» تتيح متابعة مراحل التبرعات حتى وصولها إلى الأسر المستفيدة عبر كود يخص المستخدم، كما هو الشأن بالنسبة للحالات المتلقية للدعم، منوهاً إلى أن هذا النظام معمول به في عجمان ورأس الخيمة.

وأشار إلى إنجاز ما نسبته 75 في المئة من التعامل إلكترونيا بمختلف المستويات داخل إدارات وأقسام الجمعية، مؤكداً أنها ستبلغ 100 في المئة مطلع العام 2019. وفي سياق متصل لفت الدكتور حقي إلى أن جمعية الإحسان الخيرية وفّرت 40 كرسياً متحركاً لدعم مراكز متخصصة في الإشراف على كبار السن وأصحاب الهمم.