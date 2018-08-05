مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي يبحث خططه المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، اجتماعه الرابع للعام 2018، بحضور الرائد الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس المجلس، ونائبه الملازم أول عبدالله الشامسي، وباقي الأعضاء، وذلك بهدف بحث خطط المجلس المستقبلية الخاصة بأصحاب الهمم.

وأكد الرائد الدكتور سعود الرميثي، حرص المجلس على تفعيل استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016/‏2021، والمنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية العامة لشرطة دبي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من القرارات السابقة، وتكاليف الأعضاء ومهامهم، والمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، وتأهيل مباني ومساكن شرطة دبي لتتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم، والتركيز على دمج أصحاب الهمم من أبناء العاملين في القوة بالمجتمع.