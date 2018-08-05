استعراض مراحل الإنجاز في مشروع «عيون»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، رئيس لجنة مشروع «عيون»، الاجتماع الـ 4 للجنة المشروع الهادف لوضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية كالتي تتبع عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية في منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية.

واستمع اللواء المنصوري خلال الاجتماع الذي عقد في نادي الضباط، إلى شرح مُفصل حول مراحل الإنجاز السابقة في المشروع الذي اعتمده القائد العام لشرطة دبي في إطار خطة حكومة دبي للتحول للذكاء الاصطناعي، وتنفيذاً لاستراتيجية شرطة دبي 2016-2021، واطلع اللواء المنصوري بحضور أعضاء لجنة مشروع «عيون» من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومن مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، على تفاصيل خطة العمل المستقبلية للمشروع، والمكونة من 5 مراحل، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني الخاص بالتنفيذ.

وبدوره، قدم العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، ومنسق مشروع «عيون»، شرحاً مُفصلاً حول مراحل الإنجاز في المشروع خلال الفترة الماضية.