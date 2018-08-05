الإمارات ونيجيريا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: أبوجا - وام

بحث فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى أبوجا مع أبو بكر مالامي النائب العام الفيدرالي ووزير العدل بجمهورية نيجيريا الاتحادية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما تم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب المسؤول النيجيري بالعاصمة أبوجا التطرق لتفعيل الاتفاقيات القانونية الموقعة بين البلدين وإدخالها حيز النفاذ إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي.

وأشاد مالامي بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات، مبدياً رغبته في التعرف عن قرب على تجربة الدولة الرائدة في المجال القضائي. وأعرب عن تطلعه بأن تسفر الاتفاقيات القانونية عن بلورة أطر التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.