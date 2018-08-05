إطلاق جائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين من دبي

المصدر: دبي - وام

أطلقت أكاديمية جوائز التميز -ومقرها دبي- «جائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين 2018» الهادفة إلى تعزيز المنافسة وتحفيز الجهات الإلكترونية والذكية على مستوى الدول العربية لتقديم الأفضل في مجال خدمة المتعاملين.

وأكد بيار مكرزل رئيس جوائز التميز للحكومات العربية على دور هذه الجائزة في مجال التطوير المستدام للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات العربية للحصول على أعلى مستوى من رضا وسعادة المتعاملين.

وقال إن التميز في خدمة المتعاملين في دولة الإمارات يتبوأ المراتب الأولى بين كل الدول العربية بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن الجائزة تعد فرصة لنقل التجارب الناجحة من الإمارات إلى الدول العربية.

وأوضح أن معايير الجائزة تعتمد على تصويت المتعاملين مع الجهات الحكومية عبر برنامج استبيان ذكي صمم خصيصاً لهذا الغرض، منوهاً بأن الجائزة تتميز بأقصى درجات الشفافية عبر تصويت المتعاملين بنظام النجوم.