«طرق دبي» تطبق نظاماً ذكياً لإدارة وقت الانتظار في الفعاليات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات تطبيق النظام الذكي لإدارة وقت الانتظار في مواقع الفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات، ويتيح النظام للهيئة معرفة عدد زوار تلك الفعاليات، وبالتالي إمكانية توفير العدد اللازم من وسائل النقل ومركبات الأجرة، كما يتيح للركاب معرفة عدد المركبات المتوافرة والزمن الفعلي المتوقع للانتظار.

وأشاد مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالنظام الذكي لإدارة وقت الانتظار، الذي يجسّد مساعي الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين.

واستمع الطاير لشرح من أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ومحمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة النقل، عن النظام الذكي لإدارة وقت الانتظار في الفعاليات، حيث قام فريق العمل في الهيئة بزيارات ميدانية متنوعة لمواقع الفعاليات في إمارة دبي، للوقوف على أبرز الملاحظات، ثم قام بدراسة شاملة لمواقع الفعاليات، وبناء عليه جاءت فكرة النظام الذكي لإدارة وقت الانتظار في الفعاليات، وتمت تجربته في فعاليتين مُقامتين في مركز دبي التجاري العالمي لمدة سبعة أيام، واستفاد من النظام 12 ألف متعامل في الفعاليتين على مدى سبعة أيام، بمعدل 1700 متعامل يومياً، كما تم تطبيقه على إحدى بوابات دبي مول لمدة يومين، وأظهرت نتائج التجربتين انخفاض مدة انتظار الركاب لمركبات الأجرة، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين.