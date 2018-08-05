دعوة للحيطة لدى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ليلاً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي إلى أخذ الحيطة والحذر عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي في الساعات المتأخرة ليلاً، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة، أو قبول المساعدة من الغرباء بعد إنهاء عملية السحب والحصول على الأموال خشية من التعرض للسرقة، وذلك في إطار حملتها «سفر آمن» بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتوعية بالإجراءات الوقائية للجمهور و«خصوصاً المسافرين» أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة.

وحضت على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، عند السفر، بتأمين المساكن والمقتنيات الثمينة وإحكام إغلاق الأبواب والاستعانة بأي من الأقارب أو الأصدقاء بالتأكد من عدم وجود أية آثار تدل على عدم وجود أحد في البيت مثل الصحف وبروشورات وملصقات الدعاية وغيرها.

ونصح العقيد الدكتور حمود سعيد العقاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، بإخفاء الأموال عن عيون الفضوليين، وتجنب سحب وحمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل، والاستعانة ببطاقة الائتمان، وعدم الالتفات لكل من يعترض طريقك بعد سحب الأموال، والحذر والانتباه من أي شخص يقترب منك أثناء السحب من الصراف الآلي.

وأوضح أن الحفاظ على الممتلكات مسؤولية تتطلب الحفاظ عليها عند السفر بتأمين المنازل، وإيقاف وترك المركبات في الأماكن المخصصة وإحكام إغلاقها وتركيب أجهزة الإنذار للحماية من المخاطر في حالات الطوارئ، داعياً إلى الاتصال برقم غرفة العمليات 999 عند الحاجة، و في حال توفر معلومات تشكل أهمية لدى الشرطة يتم التواصل مع خدمة أمان 8002626.

وأكد ضرورة تواصل مواطني الدولة في الحالات الطارئة أو الأزمات مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو بعثة الدولة على الرقم 0097180044444، والحرص على التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر عبر موقع الوزارة www.mofa.gov.ae أو تطبيقها الذكي UAE MOFA.