الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بإقليم بكتيا شرق أفغانستان، مخلفاً عدداً من الضحايا الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، موقف الإمارات الرافض لمختلف أشكال العنف، والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأعربت دولة الإمارات عن تأييدها موقف أفغانستان، في مواصلة التصدي بحسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.