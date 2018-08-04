محمد بن زايد يزور أسرة فاطمة مانع الرميثي في مدينة العين

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم أسرة فاطمة مانع الرميثي في مدينة العين.

ورحبت فاطمة مانع الرميثي وأسرتها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة بتفقد أحوال المواطنين والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم.

وتبادل سموه وأسرة الرميثي الأحاديث الودية التي تجسد روح الأسرة الواحدة وترابطها وتكاتفها وعمق التلاحم بين القيادة والشعب.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان .