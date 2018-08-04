محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة سالم بن ثعلوب الدرعي

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم..واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه ـــ خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في مدينة العين ـــ عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه ..سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.