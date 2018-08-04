قرقاش يتسلم رسالة خطية لمحمد بن زايد من رئيس غينيا بيساو

المصدر: وام

تسلم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من الرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها .

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس الأول لمامادو سانو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غينيابيساو حيث جرى بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وآخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك .

