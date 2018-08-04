لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تسند بعض خدماتها الطبية لمركز تداوي الطبي

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية يمثلها أمينها العام أحمد محمد الشحي مذكرة تعاون مع "مركز التداوي الطبي" وتمثله د.رنا الغافري الرئيس التنفيذي بالإنابة للمركز، وذلك بغرض إسناد المركز بعض اختصاصات اللجنة الطبية العسكرية بدبي، وجاء اختيار مركز التداوي الطبي تحديدا لما للمركز من خبرات عملية في تولي اختصاصات اللجان الطبية.

جاءت هذه الخطوة من لجنة دبي للموارد البشرية في سبيل تسريع البت في الطلبات المرفوعة للجنة الطبية، وتعزيز عمل اللجنة بعناصر طبية فنية متخصصة تعمل لدى "التداوي" وذلك للنظر في الطلبات وتقديم الرأي والمشورة بشأنها.

واستنادا لاختصاص لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بتشكيل اللجنة الطبية العسكرية بدبي وفق القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، قررت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تشكيل لجنة طبية ثانوية يتولى مهامها "مركز التداوي الطبي" ضمن اختصاصات جزئية للجنة الطبية العسكرية بدبي، وستعمل ضمن أنظمة ولوائح تصدر عن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية لضمان اتخاذ القرارات ضمن أسس تحقق الحيادية والموضوعية في البت.

وسيدعم "مركز التداوي الطبي" أداء عمل اللجنة الطبية العسكرية بدبي من خلال تقديم المقترحات والمرئيات بشأن تطوير اعمالها وإجراءاتها، وتقديم الخدمات اللازمة لتحقيق ذلك ودعم المؤشرات التي تضعها لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية لتحقيق الرضا والسعادة الوظيفية، وضمان صحة وسلامة تطبيق القانون.