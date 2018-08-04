الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بإقليم بكتيا شرق أفغانستان مخلفا عددا من الضحايا الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - موقف الإمارات الرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأعربت دولة الإمارات عن تأييدها لموقف جمهورية أفغانستان في مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق .. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.