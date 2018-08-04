تكريم قطاع المالية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، فريق قطاع المالية والخدمات تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز مفهوم الجودة وحصوله على شهادات النظام الإداري المتكامل «IMS» المتميزة عالمياً من شركة لويدز ريجستر البريطانية، التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة «آيزو» الدولية.

وهنّأ اللواء الشريفي فريق قطاع المالية والخدمات على جهوده الرائدة في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعزز العمل الشرطي الحديث، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في المجال الإداري والخدمي وتحقيق أفضل المؤشرات في منظومة الأداء باستخدام المنهجية العلمية المتطورة عالمياً.