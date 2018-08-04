محاكم دبي تشارك في النسخة الثانية من «10X»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شاركت محاكم دبي للمرة الثانية على التوالي في مبادرة دبي 10X لنسختها الثانية 2018، الهادفة إلى تطوير خدمات حكومية مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم بعشر سنوات، حيث تعمل 37 جهة حكومية على إطلاق مبادرات مشتركة عبر مختلف القطاعات الأساسية، إذ يعمل الفريق على وضع خطط وآليات مشتركة لتنفيذ المبادرة، وتحقيق الأهداف وإحداث التغيير المطلوب لإعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية في خطوة ستسهم في جعل دبي مدينة المستقبل.

وتم تأسيس فرق متخصصة في الجهات المشاركة، لإعادة صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتوجهات المستقبل، وتسعى إلى استحداث مختبرات تجريبية في الجهات الحكومية لتجربة نماذج حكومية مستقبلية وإيجاد الحلول للتحديات، حيث ستعمل الهيئات والجهات مع بعضها لزعزعة قطاعاتهم المشتركة، لتجربة نماذج حكومية مستقبلية وإيجاد الحلول للتحديات المصاحبة لها.

تأثير إيجابي

وقال القاضي أحمد إبراهيم سيف، رئيس لجنة دبي 10X في محاكم دبي، إن من أهداف مبادرة دبي X10 للنسخة الثانية هي: إطلاق مبادرة مشتركة واحدة على الأقل بين الجهات، ويكون لها تأثير إيجابي على حياة الإنسان في دبي، ولا بد أن تختصر الإجراءات وتقدّم خدمات حكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية، ومن هذا المنطلق تحرص محاكم دبي على المشاركة الفعّالة في إنجاح المشاريع التطويرية الحكومية إلى أهمية مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في 10X، وذلك لمشاركتها في مبادراتها الإبداعية.

وأشار أن فريق 10X بمحاكم دبي، شارك في ورش عمل متخصصة، مع الجهات المعنية لتبادل الآراء، والاتفاق على مشاريع مشتركة، لجعل دبي وجهة عالمية في الابتكار.