سفير الدولة يبحث التعاون الاقتصادي والثقافي مع المكسيك

المصدر: Ⅶمكسيكو سيتي - وام

اجتمع أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، مع فرانسيسكو سيرفانتس دياس، رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك «CONCAMIN»، التي تشكل نافدة مباشرة للولوج إلى القطاعات الصناعية المختلفة في المكسيك.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتكامل الاقتصادي للقطاع الخاص في دولة الإمارات والمكسيك، وفتح آفاق جديدة من التعاون تتجاوب وتنسجم مع تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاجتماع كلٌ من لويس سيرفيرا، المدير العام لاتحاد غرف الصناعة في المكسيك، وأوكتافيو كارفاخال، رئيس لجنة العمل والرعاية الاجتماعية في «CONCAMIN».

كما استقبل سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمقر السفارة كريستينا خيمينيز ماركيز، نائبة في البرلمان الاتحادي المكسيكي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثقافي والاقتصادي وفرص تعزيز العلاقات بين البلدين، واتخاذ العمل التشريعي قناة فعّالة للارتقاء بمستوى التعاون في شتى المجالات وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.