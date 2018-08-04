مجلس ضاحية الزبارة يتابع الأعمال المنجزة من الرصف الداخلي مع هيئة الطرق

المصدر: Ⅶ خورفكان - البيان

تابع مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مختلف المشاريع والأعمال الجاري إنجازها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، واطلع على سير تنفيذ الرصف الداخلي ومراحل الانتهاء منه. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الضاحية في إطار خطة المجلس لمتابعته كافة المشاريع التي يتم تنفيذها مع الجهات الحكومية ومراحل إنجازها وأخذ الملاحظات الواردة من المواطنين عنها.