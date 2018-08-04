شرطة عجمان تكرّم موظفين متميزين في إدارة المرور والدوريات

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

كرّم المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عدداً من موظفي إدارة المرور والدوريات لتميزهم في العمل، وتقديراً لجهودهم في أداء مهامهم، بحضور عدد من الضباط ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع في الإدارة، ضمن إطار منهجية التحفيز التي تتبعها القيادة العامة لشرطة عجمان لتكريم المتميزين في العمل من منتسبيها.

وكرّم مدير إدارة المرور عدداً من الموظفين الذين أثبتوا جدارتهم وإخلاصهم في العمل من خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، كما شمل التكريم عدداً من أصحاب المقترحات المتميزة التي تم تقديمها ومناقشتها تمهيداً لتطبيقها بما يدعم ويعزز جودة العمل في الإدارة. وأكّد المقدم سيف الفلاسي أن هذا التكريم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتماماً لكل العناصر البشرية المنتسبة لها، كونها العنصر الأساسي في عملية التطور والاستدامة، من خلال تشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني في كل المهام التي توكل إليهم.

وفي ختام التكريم شكر المكرمين على حضورهم وتميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميزهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.