«ويتيكس 2018» يستعرض الحلول المبتكرة في الطاقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستعرض الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويتزامن المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة مع النسخة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية، ويبرز أكبر المشروعات في هذا القطاع على مستوى المنطقة من خلال توفير منصة فريدة ومتميزة لبناء الشراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل تطوير حلول مبتكرة.

ويسلط الحدثان الضوء على مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي دعماً لمبادرة دبي الذكية، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وتهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني وإنتاج الكهرباء، ليتم ربطها بشبكة الهيئة.

تطورات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل معرض ويتيكس 2018 والدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية منصة مثالية لاستعراض آخر التطورات والحلول والتقنيات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتأتي «شمس دبي» ضمن جهود الهيئة لتأسيس نموذج مستدام لإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وداعم للنمو الاقتصادي في دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، وتحقيقاً لمسارات المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، إضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة.

ونحن في الهيئة نستثمر في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مستنيرين بمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «إن كل درهم يتم استثماره في تنمية مصادر الطاقة النظيفة هو درهم يستثمر في الوقت نفسه لحماية البيئة للأجيال القادمة».

ألواح شمسية

تساعد خدمة «حاسبة شمس دبي للطاقة» التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، عبر توفير مقارنات تفصيلية ومعلومات إضافية بكل سهولة ويسر وباستخدام أدوات مبتكرة.

ويمكن للمتعاملين الراغبين في الوصول إلى خدمة «حاسبة شمس دبي للطاقة» زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae/‏shamscalc، ضمن قائمة مبادرات الهيئة الذكية.

كما توفر الهيئة جميع المعلومات والشروط اللازمة لتركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية، إضافة إلى أسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الكهروضوئية عبر موقعها الإلكتروني.