عبدالله بن سالم وسرور بن محمد يعزيان الدرعي في وفاة والدته

المصدر: Ⅶالعين - وام

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه بوفاة المغفور لها والدتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الشعيبة بمدينة العين. وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه بوفاة المغفور لها والدتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الشعيبة بمدينة العين.

وقدم العزاء إلى جانب سموه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وعبر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.