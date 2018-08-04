«طرق دبي» تنظم دورة تدريبية بمجال إدارة الأصول لموظفي الدوائر الحكومية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت إدارة الأصول والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات، مؤخراً، دورة تدريبية تجريبية في مجال إدارة الأصول والممتلكات لموظفي إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى الإسهام في تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في الدولة، واطلاعهم على خبرات الهيئة الرائدة في هذا المجال.

خبرات

وأكّد سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تحرص على إشراك الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على خبراتها الرائدة في إدارة الأصول والممتلكات، التي أصبحت تحظى بأولوية كبرى من قبل الإدارة العليا للهيئة، وذلك بما تحمله من أهمية بالغة في الحفاظ على مباني ومنشآت وأصول وممتلكات الهيئة المختلفة.

وقال الرمسي: «لقد حرصنا على تقديم دورات تدريبية للجهات الحكومية قائمة على مبادئ ومفاهيم إدارة الأصول الحديثة ومتطلبات ISO55000، التي تؤهل المتدربين للحصول على شهادة معتمدة من المعهد البريطاني لإدارة الأصول (Institute of Assets Management) «IAM»، وذلك على أيدي خبراء مجال متخصصين في مجال إدارة الأصول في هيئة الطرق والمواصلات، ومعتمدين من قبل المعهد المذكور.

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أوضح سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن مدة البرنامج التدريبي التجريبي الواحد تبلغ 20 ساعة تدريبية. وتعمل إدارة الأصول حالياً على وضع جدول زمني لعقد المزيد من هذه الدورات التدريبية المتخصصة، وحسب الطلبات المستلمة من الجهات الحكومية المختلفة في الدولة، وسيتم فيما بعد دراسة وتحليل نتائج هذه الدورات للوقوف على جدواها من جميع النواحي المالية والإدارية، وغيرها من النواحي الأخرى.