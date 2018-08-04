7 نزلاء يُشهرون إسلامهم في «إصلاحية» شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أشهر 7 نزلاء، رجل و6 نساء، في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إسلامهم، بحضور كلٍ من المعنيين من إدارة السجن المركزي وإدارة تعليم وتدريب النزلاء، وذلك على يد الواعظ الديني سعود أحمد عبد العزيز، الواعظ المعتمد في محاكم دبي الشرعية، الذي لقّنهم الشهادتين، مهدياً إياهم مجموعة من الكتيّبات الدينية، ومصاحف للقرآن الكريم بلغات عدة.

وكان النزلاء السبعة قد أبدوا رغبتهم في الدخول للدين الإسلامي بعد ما وجدوه من معاملة طيبة وتعامل راقٍ من الموظفين في إدارة السجون، مؤكدين أن شرطة دبي تدأب على توجيه النزلاء من الجنسين وإصلاحهم ومدهم بكل أوجه المساندة ليعودوا أفراداً فاعلين وإيجابيين مرة أخرى.

كتيبات

وأوضح النزلاء اطلاعهم على مجموعة من الكتيبات التي تبيّن لكل منهم بلغته الأم سماحة الدين الإسلامي، مؤكدين أن دخولهم الإسلام لم يأتِ إلا بعد قناعة تامة واطلاع دؤوب على إنسانية هذا الدين الحنيف وما يدعو إليه من طيب الأخلاق والمعاملات. وأوضحوا أنّ الأسباب التي حفزتهم على الدخول في الدين الإسلامي هو اعتقادهم الجازم بأنّه لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله، وأنّ ما جاء به النبي المُرسل محمد، صلى الله عليه وسلم، هو دين الحق والهداية، مُعززين ذلك بالصفات والمآثر الحسنة التي يتحلى بها المسلم، ومشيدين بمكارم الأخلاق التي يتحلى بها العاملون في المؤسسة أثناء قضاء فترة محكوميتهم، داعين من الله عز وجل أن يُثبتهم على الهداية والطريق القويم.