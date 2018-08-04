سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير السياحة السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - وام

التقى حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى الخرطوم، محمد أبو زيد مصطفي، وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في الخرطوم، العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات السياحة.

وأشاد الوزير محمد أبو زيد مصطفي بالعلاقات القوية والراسخة بين البلدين، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للمشروعات السياحية في السودان، مثل متحف سنار بولاية سنار، ومتحف الخليفة بولاية الخرطوم، ومتحف شيكان بولاية شمال كردفان، إضافة إلى الدعم الإماراتي المقدر عبر مركز «أيكروم - الشارقة»، الذي يهتم بحفظ التراث العمراني والأثري في العالم العربي. وأكد الوزير السوداني خلال اللقاء، عمق الصلات والروابط بين دولة الإمارات وجمهورية السودان.