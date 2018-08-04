«إقامة دبي» تستعرض مميزات «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أهداف ومميزات المبادرة الاستثنائية «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولي المراكز بمقر الإدارة الرئيس في الجافلية- دبي، وأشادت بمسؤولي مراكز («آمر» و«تسهيل») وبدورهم المهم في استقبال المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ضمن المبادرة، التي انطلقت في الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم.

كما تم الرد على الاستفسارات، فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات التي تقدمها المراكز للمتعاملين، والتسهيل على الراغبين في الإقامة بالدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً، دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.

تفاصيل

واستعرض الرائد سالم بن علي مدير إدارة «آمر» لسعادة المتعاملين في إقامة دبي خلال اللقاء أهم التفاصيل المتعلقة بمهلة 2018 «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» وآلية استقبال طلبات المخالفين الراغبين بتعديل الإقامة في مراكز آمر المنتشرة على مستوى مناطق إمارة دبي، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 43 مركزاً حتى الآن يعمل فيها أكثر من 700 مواطن لاستقبال المتعاملين.

وأكد الرائد بن علي خلال اللقاء أهمية العمل بتوجهات الحكومة في التعامل بإنسانية ورقي مع المستفيدين من المبادرة، من خلال سلاسة العمل وسيره وفق أفضل المعايير، وتقديم أرقى الخدمات للمخالفين، وتسهيل إجراءاتهم، وصولاً للهدف المنشود.

تعديل

وناشد الرائد سالم بن علي، الراغبين من المخالفين بتعديل أوضاعهم للاستفادة من هذه المبادرة التي تتيح لهم إمكانية تعديل أوضاع الإقامة داخل الدولة وإتاحة الفرصة لهم للبحث عن عمل أو كفيل جديد مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية، من خلال زيارة أحد مراكز «آمر» مع إحضار جواز سفرهم ونسخة من التأشيرة الجديدة مع دفع رسوم تعديل الوضع. وفي ختام اللقاء توجه الرائد سالم بن علي بالشكر إلى مسؤولي «آمر» و«تسهيل» على جهودهم المتميزة، ودورهم الأهم لإنجاح المبادرة الإنسانية.

تسهيلات

أكد الرائد سالم بن علي سعي إقامة دبي بتوفير كافة التسهيلات والإمكانيات لاستقبال طلبات المخالفين والحرص على توفير خدمات مميزة التي من شأنها توفير الجهد والوقت عليهم، وتخليص إجراءاتهم في مكان واحد.