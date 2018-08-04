شرطة أبوظبي تعزز التوعية ضمن «صيف بلا حوادث» بالمراكز التجارية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

نظمت شرطة أبوظبي فعاليات توعية بالمراكز التجارية، وذلك في إطار حملة «صيف بلا حوادث» وضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة وجعل الطرق أكثر أمناً.

وشهدت الفعاليات مشاركة مديرية المرور والدوريات ومديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية ومديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات ومديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي وإدارتي التفتيش الأمني ومسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وخدمة «أمان» في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة وإدارة الدفاع المدني بأبوظبي.

محاضرات

واشتملت الفعاليات على معرض ومحاضرات حول سلامة الإطارات والالتزام بالسرعات المقررة وخطورة السماح للأطفال بقيادة المركبات واستخدام حزام الأمان ونصائح مجتمعية وطبية وتدريب الجمهور على التعامل مع حوادث الحريق والوقاية من المخدرات.

وأوضح المقدم سلطان السلامي مدير مركز المعلومات والرصد في إدارة المعلومات الأمنية أن مشاركة خدمة «أمان» ركزت على التعريف بالخدمة ودورها بتعزيز ثقة المجتمع ونشر الطمأنينة.