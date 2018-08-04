محمد بن سعود يحضر أفراح الشحي وآل علي

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد الشحي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سعيد إبراهيم العجال آل علي.

تهانٍ

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة، الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدّم سمو ولي عهد رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعريس وأهل العروسين وأقاربهما، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.