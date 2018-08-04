شرطة دبي تسلط الضوء على جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، ورشة عمل تعريفية حول جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وذلك في قاعة حمدان بن محمد في مقر القيادة، بحضور العميد بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والعميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، وعدد من الضباط والأفراد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقدم الورشة التعريفية، المستشار مجد عباسي من الإدارة العامة للتميز والريادة، موضحاً للحضور أهمية الجائزة كإحدى الجوائز العالمية في مجال التميز والريادة، التي يتنافس فيها كل القطاعات بما فيها القطاع الحكومي وغير الحكومي، والقطاع الربحي وغير الربحي.

وبيّن المستشار عباسي للحاضرين معايير المشاركة في الجائزة وكيفية التنظيم والتحضير واستيفاء كافة الشروط المطلوبة للمشاركة فيها، مؤكداً أهمية الجائزة في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخ أسس التميز المستدام ونشر ممارساته، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف العمليات، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على أن تكون نموذجاً في الجودة الشاملة وتطبيقها لكافة معايير التميز المستدام .